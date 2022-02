Demanda multimilionària d'Iberdrola a «El Confidencial» per «sobreinformar»

ha presentat una demanda contra Titania, editora d’El Confidencial, per "sobreinformar" sobre les relacions entre l'empresa i l'excomissari. Acusa el diari d'intromissió il·legítima en el dret a l’honor de la companyia i assegura que les seves informacions estan causant un "gravíssim dany reputacional".L'elèctrica demana al diari una indemnització de 17.608.528 euros per la "campanya de desprestigi i assetjament mediàtic” contra l’empresa i el seu president executiu, Ignacio Sánchez Galán, en considerar queha publicat massa notícies sobre el tema i en terminis “extremadament curts”.El fet que alguns articles fossin exclusius per a subscriptors multiplica el dany reputacional, segons Iberdrola, perquè fa que alguns lectors només puguin llegir el titular de les notícies. Per la seva banda, el diari digital ha recordat que els fets en què es basen les informacions publicades han fet que l’Audiència Nacional sol·liciti que declarin com a investigats diversos directius d’Iberdrola, Galán inclòs.

