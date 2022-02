A presó set lladres per entrar a robar en cases particulars d'arreu del país

Un individu d'Usera donava sortida a les peces robades

han desmantellat una organització criminal que es dedicava a robatoris amb força a domicilis de tot l'estat espanyol. Durant el mes de setembre del 2021, el grup criminal va començar a operar a Catalunya, concretament a. La investigació judicial es va iniciar sota la tutela de la titular delUn cop comprovat que el grup operava a altres punts fora de, els tres cossos policials van establir un equip conjunt de treball. Els membres del grup vivien als voltants de Barcelona, ​​concretament a les poblacions de l'. Els investigadors van detectar que feien desplaçaments a Madrid, al barri de, on disposaven de la infraestructura necessària per romandre-hi diverses setmanes mentre desenvolupaven la seva activitat il·lícita.El grup disposava de diversos vehicles que anaven alternant, així com contactes i viatges a, deixant palès una possible activitat criminal internacional. Els investigats actuaven sempre en hores diürnes, entre les 9 del matí i les 2 de la tarda, i al lloc dels fets sempre es desplaçaven un mínim de tres persones amb un mínim de dos vehicles. Quan s'acostaven a la població on havien seleccionat el domicili, començaven una sèrie de maniobres de contravigilància consistents a realitzar una conducció erràtica i, en molts casos, inadequada per a les vies per on circulaven, i en un control de l'entorn per a assegurar l'èxit de l'operació.Quan es trobaven a zona del domicili objecte del robatori, almenys un dels investigats baixava del vehicle a cara tapada per comprovar els domicilis, mentre que la resta de membres realitzaven amb els vehiclesde la zona d'influència del domicili objectiu.Un cop assegurada, entre una i tres persones accedien a l'interior del domicili fent palanca amb un tornavís o una eina similar a la porta principal, per després fracturar el bombí del pany amb unSi a través d'aquesta tècnica no aconseguien forçar la porta, intentaven accedir als domicilis per alguna de les finestres. Depenent de la ubicació, de vegades col·locaven un dels seus vehicles davant de la porta per tapar l'individu que forçava l'accés, carregar ràpidament els efectes sostrets i assegurar-se una fugida ràpida.Durant tot aquest procés, els investigats estaven en contínuaper tenir una reacció ràpida en cas que es produís algun imprevist, utilitzant auriculars i trucades telefòniques simultànies de diversos interlocutors. De la mateixa manera que a la fase d'aproximació, un cop executat el robatori, un dels vehicles feia d'avançada per detectar controls policials i donar temps a reaccionar als vehicles de cua que portaven els objectes sostrets.En relació amb els objectes sostrets, els membres del grup. La resta d'objectes (perfums, videoconsoles, roba, o rellotges, etc.) se'ls guardaven als seus domicilis fins que els poguessin vendre, o bé se'ls quedaven.Les gestions de recerca a Madrid van corroborar que, durant la seva estada, els investigats van contactar amb un individu que tenia un negoci de compravenda d'or al barri d', perquè donés sortida a les peces de més valor.Un cop identificada i acreditada la seva participació als robatoris es va dur a terme un operatiu conjunt a l'àrea metropolitana de Barcelona i a la ciutat de Madrid, on es va detenir un total de vuit persones (set a Catalunya i una a Madrid), i es van fer set escorcolls als domicilis dels investigats, on es van localitzarEl grup criminal havia actuat principalment a les localitats catalanes de. Dels vuit detinguts, l'autoritat judicial va decretar presó provisional per a set. La investigació continua oberta per si es poden verificar altres fets similars atribuïbles a aquest grup.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor