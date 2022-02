Els hospitals continuen alliberant llits, amb la pandèmia a la baixa

CONTAGIS 2.279.197 (+3.467) INGRESSATS 2.727 (9) UCI 396 () DEFUNCIONS 25.899 (=) Rt 0,63 (=) REBROT EPG 2.280 (-213)

VACUNACIÓ DOSI 1 6.468.199 (+720) DOSI 2 5.684.157 (+2.771) Actualització: 08/02/2022

VACUNACIÓ PRIMERA DOSI 6.468.199 (+720) 87,8% (=) VACUNACIÓ PAUTA COMPLETA 6.193.383 (+853) 85,9% (=) VACUNES ÚLTIMA SETMANA 29.248 (-23.643) Actualització: 08/02/2022 TERCERES DOSIS 3.095.556 (+9,140) REBUIG A LA VACUNA 189.788 (+14) DOSIS PER FARMACÈUTIQUES Dosis Pfizer/BioNTech: 8.755.664 Dosis Moderna/Lonza: 4.493.391 Dosis Oxford/AstraZeneca: 1.631.794 Dosis Janssen: 349.117 Actualització: 06/02/2022

El Departament de Salut notifica aquest dimarts, que situen el total d'ingressats als hospitals catalans en 2.727 pacients. També es manté per sota dels 400 pacients l'ocupació a lesuna jornada més: ara n'hi ha 396, dos més que dilluns.Elssegueixen a la baixa. En l'últim dia se n'han detectat 15.177 de nous, que situen el total des de l'inici de la pandèmia en 2.294.374. En les últimes 48 hores no s'ha notificat cap defunció i el total es manté en 25.899.Una altra dada destacable, que ve sent notícia els últims dies, és la que es deriva de l'Rt, que descendeix fins a llindar rècord que no es produïa des dels primers mesos de la pandèmia. Actualment, està a 0,63 i, per tant, cada 100 persones contagiades només en tornaran a contagiar 63. Elcontinua descendint ràpidament i ja està per sota dels 2.500 (2.280).La positivitat segueix la seva baixada: el 16,89% de les proves de la darrera setmana ha donat positiu. Laes manté a la baixa, tant a 14 dies -passa de 4.011,54 a 3.708,40 casos per 100.000 habitants- com a set dies. En aquest cas, es redueix de 1.383,40 a 1.269,68.Pel que fa a la, xifres molt baixes aquest cap de setmana. En les últimes 24 hores s'han subministrat 720 primeres dosis i 2.771 persones han completat la pauta en les últimes hores. A més, s'han posat 9.140. El 87,8% de la població catalana de més de 12 anys té almenys una dosi de la vacuna i el 85,9% té la pauta completa.[intext4]​​​​​​​​​

