Juvillà rebutja «activar el ventilador» i afegir-se a l'espiral de retrets

L'exsecretari tercer del Parlament de Catalunya i ja exdiputat de la CUP,, ha valorat tots els fets que es van produir a la cambra catalana per intentar aturar la retirada del seu escó. En una entrevista a, el cupaireal fet que no es va poder mantenir el seu escó per culpa d'"Jo no entraré en això. Li fem un flac favor al país entrant en una batussa dient qui té la culpa. Si la culpa l'ha de tenir algú, ja l'agafo jo. No hi ha problema", ha dit.i ha recordat que "no té cap notificació oficial del Parlament" que li digui que ja no és diputat. "Semblava que tenia algun dret com a diputat, però d'altres no., ha explicat a Catalunya Ràdio.Pel que fa a les declaracions de Borràs, que van portar molta cua durant tota la jornada de dilluns, sobre la suposada proposta que no van acceptar ni la CUP ni ERC,"No sé a quina es refereix, ja que no va donar més dades, però en les reunions es van donar moltes, de propostes", ha explicat.Juvillà ha volgut tancar files al voltant dels tres partits independentistes i de la feina feta per intentar preservar el seu escó.. "Hem mistificat la paraula desobediència", ha afirmat, justificant la seva resposta. "La desobediència és una eina que s'ha de fer servir en moments concrets per avançar cap a la independència", ha reblat.En referència a la CUP, assegura que ells "assumeixen les conseqüències de la desobediència" i ha deixat entendre que el partitA més, Juvillà tanca files i afirma que no s'ha sentit utilitzat. Considera que tot aquest procés ha servit per recordar "que l'estat espanyol és l'oponent".

