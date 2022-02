Un cadàver a les vies provoca retards a Rodalies entre Mataró i Barcelona

Circulació interrompuda entre Mataró i Masnou per presència de cadàver a la zona de vies i a petició de les forces de l'ordre. — R1 Rodalies 🤖 (@rod1cat) February 8, 2022

Situació insòlita a. L'aparició d'un cadàver a les vies del tren, entre, ha obligat a la interrupció de diversos combois que provoca retards entre Mataró i Barcelona. El cos ha estat localitzat aquest mateix dimarts, en una zona de les vies no especificada.Renfe ha notificat la troballa del cos sense vida i ha explicat les mesures preses per assegurar la circulació de trens. Ara per ara, només passen trens per via única entre els municipis del Masnou i Vilassar., que s'espera que es vagi reduint amb el pas del matí. Els Mossos d'Esquadra investiguen l'aparició del cadàver i encara esperen l'arribada del metge forense i el jutge per poder aixecar el cos.

