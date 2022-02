França prohibeix triturar els pollets mascles vius

triturant-los quan encara són vius, segons informa el portal 3/24. Els sector que comercialitza gallines ponedores els considera residus.Aquesta indústria tritura els pollets vius just l’endemà de sortir de l’ou ja que, en ser mascles, no serveixen per pondre i tampoc tenen prou carn per comercialitzar-la. La nova normativa les granges a instal·lar sistemes d, que ja funciona a Alemanya. En aquest sistema, , una màquina determina el sexe de l'embrió abans que surti de l'ou i, si es detecta que és mascle, es destrueix abans que neixi.França és el segon país que adopta aquesta prohibició, després d’Alemanya.encara és legal triturar pollets mascles vius, sempre que sigui abans dins de les 72 hores després del seu naixement, o que se'ls mati amb gas CO2. A Europa es calcula que se sacrifiquen uns 300 milions de pollets a l’any.El govern francès ha fet el pas de prohibir aquesta pràctica després de la forta pressió de diversesLes granges hauran d’adaptar-se a la nova normativa abans de final d’any.Es preveu que tot plegat augmenti

