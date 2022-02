El Barça tanca un acord amb Spotify per 280 milions d'euros

Després de dies de rumors i especulacions, elja tindria un acord pel patrocini principal de la samarreta del primer equip de futbol.pagarà 280 milions d'euros al club durant les pròximes tres temporades, segons ha avançat RAC1. L'acord es podria fer oficial aquest mateix dimarts.Segons explica la mateixa ràdio, es tractaria d'un acord de màxims, amb el principal patrocinador de la samarreta de partit tant del futbolcom del, la samarreta d'entrenament i també elsde l'estadi. Tot fa pensar, doncs, que el "Spotify" o alguna fórmula similar és més propera que mai.Tot això es produiria a partir de la pròxima temporada, ja que fins ara el patrocinador que serà rellevat per la plataforma de música era. L'empresa japonesa dedicada al comerç per Internet va arribar de la mà de la junta dei ara, la nova junta de, no preveia renovar l'acord, que finalment es farà amb Spotify.

