ERC demana «reformular» el Consell per la República per reunificar l'independentisme

La portaveu d'ERC,, ha demanat prioritzar l'(ANAA) i "reformular" el(CpR) per reunificar l'independentisme. Vilalta ho ha explicat en el marc de la ronda de contactes que ha iniciat el president de la Generalitat,, amb els partits i entitats independentistes. "És evident que hem de treballar en espais inclusius i oberts que no estiguin tutelats per ningú", ha remarcat. El partit insisteix en "una" sense "caure en retrets entre formacions".En la roda de premsa posterior a la reunió amb el president del, Marta Vilalta ha asseverat que cal "tornar a generari fer passes atractives per a la societat". El partit republicà creu que la millor manera de "ser conscients de la realitat" és "veure i analitzar quins són els límits" de l'El partit republicà ha agraït que el president Aragonès "lideri" aquestaperquè permeti "posar en comú un consens estratègic" independentista. "No s'ha de renunciar mai a un espai de diàleg. Elha de complir els acords: asseure's i treballar per construir la solució, sense excuses", ha sentenciat Marta Vilalta.Així, els republicans consideren que l'és la via per "escoltar tots els actors del moviment i veure les propostes" que tenen tots els sectors, siguin entitats o partits. Vilalta s'ha emplaçat a fer la "" corresponent un cop acabin les reunions de la ronda de consultes. "Es pot ser invencible i tornar a oferir il·lusió", ha afegit. A més a més, Vilalta no ha volgut entrar en gaires valoracions sobre la taula de diàleg. ERC manté l'aposta per "seguir negociant amb l', però sense establir dates en el".

