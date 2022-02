Europa i els Estats Units ja busquen alternatives per si Rússia tanca l'aixeta del gas

Lai elsja estan buscant alternatives per garantir el subministrament d'energia en cas que Rússia tanqui l'aixeta del gas. Després d'una reunió amb l'alt representant de la UE,, en el marc del Consell d'Energia EUA-UE, el secretari d'estat estatunidenc,, ha assegurat que mantenen converses amb el sector energètic i "aliats" per trobar la "millor manera de compartir les reserves energètiques en cas que Rússia tanqui l'aixeta o s'interrompi el flux de gas a través d'Ucraïna".A part del conflicte bèl·lic,temena les infraestructures energètiques. Blinken ha assegurat que els Estats Units i la Unió Europea estan "completament alineats" en la crisi d'Ucraïna i ha reiterat que una solució diplomàtica encara és possible.està compromesa amb, sitambé ho estigués, llavors hi hauria un camí per resoldre aquest conflicte", ha dit el secretari d'estat dels Estats Units. El Protocol de Minsk és un acord pactat el 2014 per posar fi a la guerra a l'est d'Ucraïna després de l'annexió russa dei la rebel·lió prorussa al. Segons Blinken, en les pròximes setmanes hi haurà noves converses diplomàtiques en el marc del format de, liderat perPer la seva banda, Borrell ha explicat que el ministre d'afers exteriors rus,, ha enviat una carta a tots els estats membres de la UE per traslladar les seves preocupacions. El cap de la diplomàcia europea està coordinant la resposta. "Hi ha marge per una solució diplomàtica", ha dit Borrell, malgrat dir que Europa viu el moment "més perillós" des del final de laLa presidenta de la Comissió Europea,, s'ha reunit aquest dilluns amb el president de, per abordar la creixent tensió militar amb Rússia. Von der Leyen ha assegurat que s'estan coordinant "intensament", especialment pel que fa al subministrament d'energia i les possibles sancions contra el Kremlin. El president dels Estats Units,, i el canceller alemany,, han mantingut aquest dilluns una trobada a laon també han abordat la situació a Ucraïna.

