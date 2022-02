El cadàver de McAfee segueix a Barcelona set mesos després de la seva mort

El cos de, creador d'un dels principals antivirus informàtics batejat amb el seu cognom, continua al dipòsit de cadàvers de la, entre, des que va morir -en el que tot sembla indicar que és un suïcidi- a la presó deal mes de juny del passat any.Segons ha avançat MarketWatch, el cadàver no ha estat repatriat alsmés de set mesos després de la. El motiu seria que la família ha demanat més proves que esclareixin el motiu de la mort, ja que sospiten que es podria tractar d'un. Un jutge demanté la investigació.McAfee va ser trobat mort el 23 de juny del 2021 a la seva cel·la de, a, on estava endes de l'octubre del 2020 per ordre de l'. Tenia 75 anys i segons va indicar laaquell dia, "tot apunta que es podria tractar d'una mort per suïcidi".

