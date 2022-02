Quatre coses que no sabies sobre «Saoko», la nova cançó de Rosalía

va presentar fa poc Saoko, la nova cançó del disc, projecte del qual va revelar els títols de tots els temes i la seva portada aquesta mateixa setmana. Amb un nou videoclip a YouTube,de les plataformes.La cantant de Sant Esteve Sesrovires assenyala que abans de començar la cançó "no deixava de pensar que volia veure alguns tocs de jazz en un tema de reggaeton i samplejar l'icònic tema de". "Vaig començar el ritme de Saoko tocant el piano vertical a l'Estudi B d'Electric Lady de NY", explica. Us expliquem algues curiositats sobre aquesta cançó:Pel que fa a la lletra de la cançó, Rosalía apunta que gira al voltant del concepte de la transformació. "Totes i cadascuna de les imatges són una imatge de transformació. Celebrar el camí. Celebrar que sempre ets tu encara que estiguis en constant transformació o que fins i tot ets tu més que mai en el mateix moment en què estàs canviant".

El nuevo video de @rosalia, Saoko, se filmó en Kyiv. Sale el nuevo puente Podolsko-Voskresensky.

Se acaba de estrenar 👇🏼https://t.co/h2HykOXBB8 — 𝑀𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑆𝑎ℎ𝑢𝑞𝑢𝑖𝑙𝑙𝑜 (@mrsahuquillo) February 4, 2022

Pel que fa al títol, Saoko, Rosalía fa una doble referència: d'una banda, al tema homònim publicat per Wisin i Daddy Yankee el 2004 i, per una altra, a aquest terme d'origen africà estès per Llatinoamèrica que vol dir ritme, música o sabrosura.També es refereix als ritmes marcats amb un tambor, al cantant cubà Wilson Manyoma Gil, al qual se'l coneixia artísticament com Wilson Saoko.El videoclip, dirigit per Valentin Petiti, es va gravar a Kíev, tal com ha comentat la corresponsal d'El País a Moscou, María Sahuquillo.

