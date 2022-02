Puigdemont demana des de l'Eurocambra dotar els estats d'eines per detectar euroordres «motivades políticament»

L'expresident de la Generalitat i eurodiputat de Junts, Carles Puigdemont, ha demanat aquest dilluns des del Parlament Europeu que es doti als òrgans judicials i policials dels estats "d'eines" per poder fer front a casos d'ordres de detenció europees o internacionals "motivades política-ment". El Comitè de Llibertats de l'Eurocambra ha presentat un informe amb relació a les notificacions de l'Interpol conegudes com a "vermelles", i que requereixen la detenció per a l'extradició.El document parla del "problema greu" que suposa l'augment d'aquestes notificacions, i del "perill" per als ciutadans que poden ser part d'un procés motivat políticament des de règims "au-toritaris o poc democràtics".Puigdemont ha argumentat que les recomanacions que es plantegen sobre les 'red alerts' o aler-tes vermelles es podrien aplicar tant a la Interpol –que gestiona les ordres internacionals- com a l'Europol –que rep la dels estats membres de la UE. "És important que els raonaments de l'in-forme siguin ben coneguts pels òrgans judicials dels estats membres", ha dit Puigdemont, que ha demanat que el Parlament actuï per dotar-los "d'eines, dades i informació per resoldre casos motivats políticament que podrien aparèixer en les seves jurisdiccions"."També volem suggerir que l'estudi sigui distribuït entre les diverses organitzacions policials dels estats membres per generar l'atenció entre les forces policials de l'existència d'aquest tipus de casos motivats políticament", ha afegit Puigdemont, que a Sardenya va ser detingut i empreso-nat temporalment per, precisament, una 'red alert' de l'aeroport.Les conclusions presentades formen part d'un informe intern de l'Eurocambra, elaborat per un grup d'experts i relatives a les notificacions vermelles de l'Interpol i les seves possibilitats dins el marc legislatiu de la UE.D'altra banda, l'Eurocambra també ha debatut aquest dilluns el document que està preparant el Parlament Europeu sobre l'informe de la Comissió Europea amb relació a l'Estat de Dret del 2021. Segons l'eurodiputat de Junts, l'informe de la Comissió no és independent. "Un informe sobre el respecte a l'estat de dret en els estats membres no pot estar redactat per comissaris nomenats pels mateixos estats membres", ha denunciat Puigdemont.

