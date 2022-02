L'administració haurà d'avançar 14 milions d'euros per salvar la T-Mobilitat

El sobrecost del retard

El projecte de lano acaba d'arrancar i ara s'han conegut alguns dels costos econòmics del seu endarreriment. Les administracions públiques hauran d'avançar més de 14 milions d'euros a les empreses que gestionen el projecte perquè no l'aturin, segons han avançat la Ser i l'Ara.hauria congelat el crèdit ihauria amenaçat amb aturar l'impuls tecnològic de la T-Mobilitat.La implantació d'aquesta targeta va ser encarregada ja fa set anys a l'empresa SOC Mobilitat, que inclou. Aquesta societat finançaria el nou sistema de pagament del transport públic i més tard recuperaria la inversió, fins i tot quedant-se una part dels diners de cada validació dels usuaris. Ara bé, tot s'ha retardat i el pla de finançament se n'ha vist afectat.CaixaBank ha decidit congelar el crèdit atorgat afins que rebi algun ingrés del projecte. Davant això, la tecnològica Indra va comunicar a(ATM) que aturava la T-Mobilitat, segons explica la Ser i l'Ara. Aquesta crisi entre les dues empreses hauria acabat amb lai elsposant 14 milions d'euros més IVA per garantir la continuïtat del projecte, tal com expliquen la mateixa ràdio i el mateix diari, però sense ser diners de més, sinó els previstos pel 2032 i 2033.Els problemes amb la T-Mobilitat no són nou. Ja all'ús en proves de la nova targeta va generar una lade la T-Mobilitat que va deixar al descobert aquest les dades dels usuaris inscrits a la. Llavors, el web que permetia gestionar l'ús de la targeta va quedarI és que el retard en la implementació del nou sistema de pagament deltambé està generant un sobrecost. Una altra informació de l'Ara publicada aquest dilluns xifra enanuals el fet de mantenir els bitllets tradicionals de paper mentre no entra en vigor la T-Mobilitat.El mateix diari fa referència a informe jurídic publicat recentment per justificar una modificació del contracte amb SOC Mobilitat i en què l'reconeix aquest sobrecost. El sistemad'aquesta targeta havia d'entrar en funcionament el 2018, i, per tant, el sobrecost de no desplegar-lo s'apuja ja fins als

