Toni Comín i Diana Riba parlen català a l'Eurocambra i Dolors Montserrat els interromp

L’eurodiputat de, i l’eurodiputada d’, han reivindicat aquest dilluns l’ús del català a les institucions de laen una sessió de la comissió de Peticions delque debatia una queixa contra el model de la immersió lingüística a Catalunya.Tots dos han intervingut en català per lamentar que no es pugui utilitzar oficialment a. La presidenta del, la popular), els hi ha recordat que no estaven sent traduïts. “En aquest parlament només hi ha 24 llengües oficials”, ha dit Montserrat, interrompent la seva intervenció.

