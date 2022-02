L'Imax de Barcelona serà enderrocat aquest any

preveu que l, tancat des del 2014, s'enderroqui aquest 2022 "més aviat que tard" per poder acollir el projecte delSegons ha dit el president del Port,el conegut cinema 3D s'enderrocarà "tan ràpid com ho permeti la capacitat de licitar i executar"."Segur que aquest any ja el veurem enderrocat", ha afirmat preguntat pel calendari en una roda de premsa des del Port Vell.que contempla la possibilitat d'ubicar una segona seu del teatre en l'espai que ara ocupa l'Imax. Segons el president del Port, el projecte cultural serà la "palanca" per afrontar la reforma del Moll d'Espanya, un moll que un cop reurbanitzat serà "més accessible i obert a la ciutadania".També ha explicat que ja hi ha hagut reunions entre les administracions consorciades i el Port per analitzar la viabilitat "urbanística, projectual i financera" del Liceu Mar i que aquest trimestre hi haurà les condicions perquè el Patronat del Liceu pugui aprovar-ho a l'abril. En un procediment paral·lel, també s'espera que s'enderroquincom a part de la transformació del centre comercial, que ha de ser un centre "més obert".Calvet ha explicat que ja s'han donat els permisos corresponents i ha vinculat l'enderrocament a la reurbanització de la zona. Segons ha dit, es preveu enderrocar els Cinesa i fer un espai que sumi la plaça de l'Odissea amb l'espai dels antics cinemes per crear "un espai més generós" des d'on es gaudeixi millor "de la làmina d'aigua i la nova llotja de pescadors".

