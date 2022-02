El mosso acusat d'agredir un manifestant diu que va utilitzar la porra de manera reglamentària

L'Audiència de Barcelona ha començat a jutjar aquest dilluns un agent dels Mossos d'Esquadra acusat de ferir un manifestant en una protesta antimonàrquica a Barcelona. Els fets es remunten al febrer del 2018, en el marc de la visita que va fer el monarca en motiu del Mobile World Congress. L'acusat ha declarat que la situació que van viure els agents va ser "extrema i complicada". En aquest sentit, ha admès que va fer ús de la porra, però ha subratllat que ho va fer de forma reglamentària "de cintura cap avall". L'home ferit, per contra, ha assegurat que va ser colpejat al cap sense motiu. La Fiscalia sol·licita l'exempció de l'agent, mentre que I'acusació particular demana cinc anys de presó i una indemnització per a l'afectat.Els fets van tenir lloc aproximadament a quarts de nou del vespre de 25 de febrer del 2018, prop del Palau de la Música, entre els carrers Trafalgar i Ortigosa. L'acusat ha explicat que va formar part del dispositiu policial que s'havia muntat en motiu de la visita del rei, tot i que en el seu cas la seva funció era de la conduir i vigilar una de les furgonetes on hi havia guardades les armes.En un moment determinat, i a causa de la tensió que es va generar amb els manifestants, l'agent ha explicat que va ser requerit per anar a donar suport a la línia policial, i va ser allà on va realitzar tasques de contenció per evitar que els participants en la protesta accedissin més enllà, ja que segons ha apuntat, ja havien tirat les tanques que havien instal·lat i les estaven movent i tirant als agents.També ha afirmat que s'estaven produint llançaments de pedres, pals, llaunes o, fins i tot, piles, i ha descrit l'ambient de tens. "No em voldria ni imaginar què hauria passat si haguessin sobrepassat la línia", ha declarat. Així, ha admès, que tal i com van fer la resta dels seus companys, va fer ús de la porra en ser autoritzats pel seu superior, però ha negat haver-ho fet contra la víctima, verticalment al cap, i de forma irregular.Una versió que coincideix amb la del cap de l'operatiu d'aquell dia, que ha declarat com a testimoni, afirmant que la protesta no va ser pacífica, i recordant que la policia va atendre altres persones lesionades. En el seu cas, ha explicat que "no va veure" que l'acusat colpeges a la víctima, i ha defensat que en tot moment van prioritzar una feina de "contenció" i no pas càrregues en si.El relat, però, difereix en gran mesura d'aquell que ha donat aquest matí la víctima, que també ha explicat la seva versió dels fets. L'home assegura que quan va arribar a la manifestació era "pacífica i tranquil·la", sense cap "aldarull". Va ser llavors, quan va començar a venir més gent, i ell que estava a primera línia, es va sentir pressionat per la multitud. "Vaig perdre l'equilibri, va venir un agent, i sense cap tipus de provocació em va donar un cop de porra al cap", ha relatat.Després d'això la víctima va quedar estabornida. "No vaig veure llançaments d'objectes ni tampoc moviment de tanques", ha afirmat. L'home va ser portat a l'hospital i l'endemà no va poder anar a treballar. També ha explicat que va notar una pèrdua d'oïda i per aquest motiu ha reclamat ser indemnitzat pel dany sofert.De fet, pel que fa a la lesió, una altra de les persones que ha declarat ha estat la forense, que ha donat validesa al seu relat, apuntat que es tracta d'una ferida "compatible amb un objecte contundent". "Degut al fort impacte la pell es va obrir i va requerir de set punts de sutura", ha especificat.Altres testimonis que han passat per la secció cinquena en aquesta primera sessió han estat diversos periodistes que estaven cobrint la protesta de fa quatre anys. Tots ells han aclarit que van veure la víctima ferida i dos d'ells han reconegut l'acusat com la persona que li va causar.La sessió ha quedat suspesa i es reprendrà el pròxim 23 de febrer amb la declaració dels testimonis pendents, tots ells agents del cos policial, així com les conclusions de les diferents parts perquè pugui quedar vist per a sentència. Inicialment, el ministeri fiscal sol·licita l'exempció de l'agent, mentre que l'acusació particular li demana cinc anys de presó, la seva inhabilitació i una indemnització per a l'afectat.

