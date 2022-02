Sanitat retira aquest complement alimentari del mercat

Alerta per un complement alimentari. L'ha informat de la retirada del complementdel mercat per la presència de diversos elements que poden ser molt perjudicials per a la salut. En concret, l'agència ha informat que en aquest complement hi han trobat(un medicament que s'utilitza per afavorir l'erecció) i el, que apareix a laAra per ara, l'AESAN no ha detectat cap persona intoxicada, però alerta a tots els consumidors que retornin els productes per tal de no patir cap problema de salut. Es va notificar aquest problema amb el complement Zeneley gràcies al, un sistema estatal que recull alertes de tot el país. La informació va arribar des del País Basc.Cap d'aquests dos elements apareix a l'etiquetatge del suplement alimentari i ambdós poden suposar un risc per a la salut d'aquelles persones que consumeixen el producte.totes les autoritats competents de les comunitats i durant aquests dies es retirarà el producte del mercat. Es recomana no consumir-lo, en el cas de tenir-lo a casa.

