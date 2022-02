Facebook i Instagram poden desaparèixer d'Europa per un problema legal

, ha amenaçat de tancar serveis com les seves xarxes socials Facebook i Instagram a la Unió Europea si les normatives comunitàries segueixen sense permetre-li en el futur transferir dades dels usuaris europeus als Estats Units. Així ho ha denunciat l'empresa nord-americana en un informe presentat a, en què ha abordat la problemàtica a què s'enfronta el seu negoci de publicitat a nivell internacional.En el cas de la Unió Europea, el juliol del 2020, una sentència de Tribunal de Justícia de la UE (TJUE) va anul·lar la normativa, que regulava fins ara la transferència de dades d'usuaris entre països., o si tenim restriccions per compartir dades entre els nostres productes i serveis, això podria afectar la nostra capacitat per brindar els nostres serveis, la manera com brindem els nostres serveis o la nostra capacitat per orientar els anuncis", ha advertit Meta a l'informe.La companyia deconfia a poder arribar a un nou acord amb les institucions comunitàries aquest any 2022 amb què la transferència de dades entre les dues parts torni a ser legal. En cas negatiu, ha amenaçat de tancar alguns dels seus serveis més populars."Si no s'adopta un nou marc de transferència de dades transatlàntiques i no podem continuar confiant en les SCC (anomenades clàusules contractuals estàndard) o confiar en altres mitjans alternatius de transferència de dades d'Europa als Estats Units,, a Europa”, ha alertat Meta.Tot i això, la companyia ha reconegut que aquesta mesura seria contrària als seus propis interessos, i que "afectaria materialment i adversament" el seu negoci, la seva situació financera i els seus resultats d'operacions. Per això,

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor