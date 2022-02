Protecció Civil aixeca el confinament de Rodonyà i Masllorenç per l'incendi d'una fàbrica

📢 Amb l'incendi #indústriaRodonyà CONTROLAT, s'aixeca el confinament dels municipis afectats pel fum https://t.co/qjg2oZv0BQ — Protecció civil (@emergenciescat) February 7, 2022

Alerta a(Alt Camp) per l'incendi en una indústria.ha demanat el confinament, que posteriorment ha aixecat, de les dues poblacions per un foc sorgit en una fàbrica de, que ha generat una espessa columna de fum i ja està. Per l'emergència, ha estat activada la prealerta del pla, mentre que l'empresa en qüestió ha estat evacuada. També cal tancar portes i finestres i romandre a l'interior.Per altra banda, elshan activatper controlar l'incendi, que s'ha produït prop de laal voltant de les 14 hores d'aquest dilluns. Segons expliquen, però, no consta cap persona ferida. Elha rebut més al voltant de 200 trucades en poc més d'una hora, sent el primer avís a les 14.21 hores.

