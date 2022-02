Mor l'actriu Margarita Lozano als 90 anys, qui va treballar amb Buñuel, Leone i Pasolini

L'actriu, que va interpretar diversos papers en algunes de les pel·lícules més importants de directors com Luis Buñuel o Sergio Leone, ha mort als 90 anys, segons ha confirmat l'Ajuntament de Lorca. Entre la seva filmografia, plena de títols d'immensa categoria, va participar en títols com, de Buñuel, oPosteriorment, va desenvolupar gran part de la seva carrera a Itàlia, amb títols com, de Sergio Leone o, amb Pasolini, entre d'altres. Va aconseguir més popularitat amb els seus treballs amb els germans Taviani.L'Ajuntament de Lorca ha decretat tres dies de dol oficial per la mort de l'actriu. Lozano va rebre, entre altres premis, la Medalla d'Or al Mèrit de les Belles Arts del Ministeri de Cultura i va serper la Universitat de Múrcia. A més, era Filla Predilecta de Lorca. "Sempre li estarem molt agraïts per portar el nom de la seva terra per tot el món, i fer-ho sempre amb tant d'orgull", ha dit l'alcalde lorquià,A més dels tres dies de dol oficial, la bandera de Lorca situada al balcó de l'Ajuntament onejarà a mig pal en senyal de dol "per tan gran pèrdua per al món de la cultura del nostre país, i també per a tota la nostra ciutat, on resideixen els seus familiars, veïns i amics", ha indicat el regidor.La capella ardent s'instal·larà a la casa on va passar els últims anys, situada a Puntes de Calnegre, per desig exprés de la família, i l'enterrament tindrà lloc aquest dimarts a Ramonete. "Margarita Lozano ha deixat una empremta molt profunda tant al cinema com al teatre, actuant a les ordres dels millors directors de l'època com Luis Buñuel, Paolo Pasolini o Mario Camus", ha afegit Mateos.

