Tom Holland torna a Catalunya per presentar «Uncharted»: «Rodar a Barcelona és un somni fet realitat»

Una de les majors estrelles de cinema del momentaquest dilluns per presentar la seva nova pel·lícula.a per estrenar, l'adaptació cinematogràfica del famós videojoc d'aventures de, on interpreta aUna de les majors sorpreses del film va ser quan es va revelar que diversos dels indrets que apareixien era a Barcelona, en llocs com Montjuïc, el Gòtic, la Plaça Reial Santa Maria del Pi o la Sagrada Família.ha afirmat Holland en declaracions a l'ACN. L'actor destaca que la capital catalana té molta història i que per això és perfecta per narrar-hi part del film d', que parla sobre exploracions i sobre "històries amagades".Part de l'equip de la pel·lícula, amb Holland, el director i el productorhan visitat Barcelona aquest dilluns i han citat els mitjans davant del MNAC a la plaça de les Cascades, on també s'hi ha apropat algun dels fans del protagonista de la saga. L'equip de film s'ha apropat de nou a Montjuïc després de rodar-hi algunes de les escenes de la pel·lícula. El directorha confessat que una de les seves parts preferides va ser quan van rodar al Gòtic i a Santa Maria del Pi.L'actor ha explicat que ha anat visitant la capital catalana des que era un nen i assegura que li ha encantat d'alguna forma anar creixent aquí. Ha destacat que és una ciutat amb una història esplèndida i que per això és perfecta per narra-hi Uncharted.dels quals només han llegit en llibres. "Ser part d'aquesta pel·lícula és un gran honor, m'ha encantat viatjar pel món, m'encanta viatjar a Espanya, i estic molt content de fer-ho de nou", ha afirmat.

