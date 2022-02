El govern espanyol proposa elevar el salari mínim a 996 euros mensuals

El Ministeri de Treball i Economia Social ha proposat a sindicats i empresaris elevar el salari mínim interprofessional (SMI) fins als, 31 euros per sobre de la quantitat actual (965 euros), segons ha anunciat aquest dilluns la secretària d'Acció Sindical de CCOO,La proposta del govern espanyol se situa a la zona mitjana del recomanat pel Comitè d'Experts sobre el SMI, que va aconsellar una pujada d'entre 24 i 40 euros per a aquest any. La ministraha assegurat en una compareixença que la mesura pot afectar dos milions de treballadors a l'Estat.La quantitat que ha ofert per Treball es troba justque demanen els sindicats. En tot cas, la responsable sindical ha advertit que, "s'acordi el que s'acordi", la pujada s'haurà d'aplicar amb caràcter retroactiu des de l'1 de gener d'aquest any.Un cop realitzada la proposta del govern, sindicats i empresaris es donaran un temps, fins aquest dimecres, per consultar i debatre l'oferiment del Ministeri als seus òrgans de direcció respectius. "", ha avançat Díaz, que ha remarcat que "hem de protegir els que més ho necessiten".Foment del Treball ha reaccionat a la compareixença de la vicepresidenta espanyola. La patrona catalana troba "" plantejar en el moment actual una nova pujada del salari mínim fins als 1.000 euros, però encara no ha pres una postura definitiva, i preveu tractar-ho amb la CEOE. "Nosaltres considerem que ara no seria el moment de fer un SMI superior, en la mateixa línia de la CEOE. Pot ser contraproduent en la conjuntura econòmica actual", ha apuntat aquest dilluns el director de Relacions Laborals i Afers Socials de Foment,, que ha recordat com el salari mínim s'ha incrementat més d'un 50% des del 2016.

