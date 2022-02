El PSC demana a Borràs que tingui «el coratge de dir la veritat» sobre el cas Juvillà

Després quehagi evitat l'autocrítica en el cas de, i hagi descarregat les responsabilitats sobrei laper no acceptar la seva proposta de "" davant l'ofensiva de la, s'han succeït les crítiques a la presidenta del Parlament. En la línia dels comuns, que han acusat Borràs de mentir als grups parlamentaris sobre la suspensió de Juvillà , el PSC ha demanat a la segona autoritat del país que tingui "". Els socialistes han insistit que Borràs ha d'actuar amb "transparència" i recuperar la "normalitat" de la vida parlamentària.Conscient que les explicacions de Borràs han tornat a obrir les ferides en la convivència de les formacions independentistes, la portaveu en funcions del PSC,, ha lamentat que la presidenta del Parlament no eviti "" a la institució. Els socialistes han insistit en el "" i la "" del Parlament en les últimes setmanes, i han anunciat una ronda de contactes amb els grups per esquivar nous episodis en el futur, com la recomanació d'aturada de l'activitat de la cambra pel cas Juvillà. Moret ha recalcat que la funció del Parlament és "legislar" i ha evitat valorar si laés el millor espai perquè Borràs s'expliqui. A la junta de portaveus hi estan representades totes les formacions, però les reunions es fan a, sense presència de la premsa.Sobre la proposta no detallada de Borràs de "" -que hauria inclòs una demanda al Govern per desobeir la sentència del-, el PSC ha argumentat que "". Els socialistes han recordat que, en el debat de la llengua, hi ha "dues obvietats": el compliment de les sentències judicials i la necessitat d'avançar amb consens.En la roda de premsa d'aquest dilluns, el PSC ha anunciat una campanya explicativa al territori per deixar clares les "" de la. Els socialistes han tornat a subratllar que ERC ho té "molt difícil" per explicar el seu "no" al nou marc de relacions laborals, aprovat al Congrés gràcies a un vot per error d'un diputat del PP . Moret ha raonat que els republicans "han fallat" els treballadors del país. "Ara ha començat campanya per estendreper tapar el seu vot contra la reforma laboral", ha anticipat Moret.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor