Tanquen quatre laboratoris que feien tests sense llicència a Barcelona

Altres notícies que et poden interessar

Salut i la Guàrdia Urbana van ordenar divendres el tancament de quatre locals que realitzavena Barcelona sense llicència municipal ni l'homologació de la Generalitat. Els locals estaven situats al número 8 del carrer Cotoners, el número 40 del carrer Laforja, el número 477 del carrer Rosselló i el número 12 del carrer Ausiàs Marc.Durant el dispositiu, la Guàrdia Urbana també va interposar, la majoria per no tenir la documentació necessària, mesures de protecció contra incendis, condicions higièniques i per no ajustar-se a la llicència a l’activitat que estan desenvolupant o que directament no disposin d’ella. En un d’ells s’han iniciatAquestes inspeccions formen part delque es va posar en marxa el passat mes de gener entre el Departament de Salut i la Guàrdia Urbana de Barcelona arran d'un cas destapat per NacióDigital . amb l’objectiu de detectar clíniques i locals que puguin estar fent proves PCR i d’antígens sense la llicència corresponent a la capital catalana.Salut ha aprofitat per recomanar a tots els ciutadans que decideixen fer-se una prova PCR o d'antígens en una clínica o laboratori,que aquests centres estan homologats pel departament, per garantir que compleixen amb totes les mesures de seguretat.​​​​​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor