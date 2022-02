Educació avança el termini per a la preinscripció escolar 2022-2023 a Barcelona

Criteris de puntuació

Elha publicat aquest dilluns el. Les dates són les mateixes per a les escoles públiques i les concertades, però diferents per a cada etapa educativa. En el cas de les escoles bressol municipals, se segueix un altre calendari que encara no ha estat fixat.Pel que fa a l', les preinscripcions estaran obertes entre el 7 i el 21 de març; pel que fa a l'serà entre el 9 i el 21 de març; i en el, entre el 20 i el 26 d'abril pel batxillerat. Referent alsde grau mitjà, es contempla que l'alumnat que provingui de l'ESO o equivalents haurà de presentar les sol·licituds del 20 al 26 d'abril, mentre que la resta, entre el 17 i el 23 de maig.Elsobren les preinscripcions el 2 de maig fins al dia 23 del mateix mes, alhora que els delsobren des del 25 al 31 de maig.La novetat és que la Generalitat contempla laa les instal·lacions dels 885 centres que s'ofereixen a Barcelona, tot i que demana que sigui fora de l'horari lectiu i delega la capacitat de decidir-ho a cada escola. Si bé, recomana mantenir les jornades de portes obertes en un format telemàtic, com s'ha estat fent des de l'inici de la pandèmia.Elque s'aplica en cas que la demanda superi l'oferta d'un centre educatiu contempla diversos criteris de prioritat. El més important és si l'alumne té germans escolaritzats o pares o tutors legals que hi treballin (40 punts). A continuació, es valora si el domicili familiar es troba dins l'àrea d'influència del centre (30 punts) i, també, si hi és el lloc de treball d'un dels pares (20 punts).En menor mesura, es valora si l'alumne forma part d'una família nombrosa o monoparental (15 punts), si el domicili és al mateix municipi que el centre (10 punts), si un dels pares o tutors rep l'ajut de la renda garantida de ciutadania (10 punts) i si l'alumne, algú del seu nucli familiar o el seu tutor poden acreditar una discapacitat igual o superior al 33%.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor