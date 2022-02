Els comuns, sobre Borràs: «La segona autoritat del país ens ha mentit a tots»

"La segona autoritat, als diputats i a la ciutadania". Així ha denunciat el portaveu de Catalunya en Comú,, l'actuació de la presidenta del Parlament,, sobre l'escó del ja exdiputat de la CUP. Els comuns reclamen a la dirigent que, més enllà d'entrevistes als mitjans , doni, sigui davant del ple de la cambra o en comissió, perquè els grups puguin fer lesque considerin. Fins ara, Borràs només ha dit que donarà explicacions a la, que es reuneix a porta tancada, una estratègia que des de Catalunya en Comú entenen que busca "dissoldre la seva responsabilitat".Mena ha considerat unla seqüència de fets que es va viure la setmana passada al Parlament i que ha acabat amben data 28 de gener, malgrat que la presidenta insistia que continuava sent diputat i que així ho van votar els grups independentistes i els comuns al ple. "Demanem que s’actuï amb lapossible, que expliqui tota la veritat. No ens podem permetre el desgast institucional i el descrèdit del Parlament de Catalunya", ha insistit el portaveu, que ha argumentat que, al marge del debat sobre si tenia o no alternativa a obeir la Junta Electoral, el que segur que no era una alternativa era "mentir".Els comuns també han fet referència a la polèmica aprovació de lagràcies a l'error d'un diputat del PP que va votar a favor quan, en realitat, pretenia votar en contra per fer-la caure amb els dos vots d'UPN. Segons Mena, tothom ha de feri, després de veure "l'esforç de la dreta" per tombar-la, ha emplaçat també a reflexionar a qui va votar en contra. Un missatge adreçat a, a qui no ha mencionat directament. El posicionament de Catalunya en Comú és que l'experiència viscuda ha de servir per assumir que, que és l'aliança plurinacional de la investidura.Sobre l'impacte del no dels republicans en el suport dels comuns al Govern de, Mena s'ha limitat a dir que per a ERC ésperò que, en tot cas, ells exerciran unaal Parlament. En aquest sentit, ha demanat que les formacions que volen "transformar el país" assumeixin que han "d'anar de la mà" al Parlament i al Congrés dels Diputats.

