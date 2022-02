Les UCI Covid baixen dels 400 malalts crítics

CONTAGIS 2.279.197 (+3.467) INGRESSATS 2.816 (+69) UCI 394 (-6) DEFUNCIONS 25.899 (=) Rt 0,63 (-0,02) REBROT EPG 2.493 (-317)

VACUNACIÓ DOSI 1 6.467.479 (+279) DOSI 2 5.681.386 (+1.222) Actualització: 07/02/2022

VACUNACIÓ PRIMERA DOSI 6.467.2479 (+279) 87,8% (=) VACUNACIÓ PAUTA COMPLETA 6.192.450 (+523) 85,9% (=) VACUNES ÚLTIMA SETMANA 32.233 (-25.503) Actualització: 07/02/2022 TERCERES DOSIS 3.086.416 (+2.058) REBUIG A LA VACUNA 189.788 (+14) DOSIS PER FARMACÈUTIQUES Dosis Pfizer/BioNTech: 8.755.664 Dosis Moderna/Lonza: 4.493.391 Dosis Oxford/AstraZeneca: 1.631.794 Dosis Janssen: 349.117 Actualització: 06/02/2022

Altres notícies que et poden interessar

Sí, la corba de lade la pandèmia baixa a una velocitat frenètica. El Departament de Salut notifica avui, però cal tenir en compte que els caps de setmana sempre s'acumulen pacients i caldrà esperar les dades d'aquest dimarts. És important, però, la xifra de lesper primer cop des de finals de desembre, quan s'anava de cara al pic de l'onada.Elssegueixen a la baixa. En l'últim dia se n'han detectat 3.467 de nous, que situen el total des de l'inici de la pandèmia en 2.279.197. En les últimes 48 hores no s'ha notificat cap defunció i el total es manté en 25.899.Una altra dada destacable, que ve sent notícia els últims dies, és la que es deriva de l'Rt, que descendeix fins a llindar rècord que no es produïa des dels primers mesos de la pandèmia. Actualment, està a 0,63 i, per tant, cada 100 persones contagiades només en tornaran a contagiar 63. Elcontinua descendint ràpidament i ja està per sota dels 2.500 (2.493).La positivitat segueix la seva baixada: el 17,06% de les proves de la darrera setmana ha donat positiu. Laes manté a la baixa, tant a 14 dies -passa de 4.356,09 a 4.011,54 casos per 100.000 habitants- com a set dies. En aquest cas, es redueix de 1.540,60 a 1.383,40.Pel que fa a la, xifres molt baixes aquest cap de setmana. En les últimes 24 hores s'han subministrat 279 primeres dosis i 1.222 persones han completat la pauta en les últimes hores. El 87,8% de la població catalana de més de 12 anys té almenys una dosi de la vacuna i el 85,9% té la pauta completa.[intext4]​​​​​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor