S'aprova l'acord per retirar l'obligació de dur mascareta en exteriors

Altres notícies que et poden interessar

El Consell Interterritorial de Salut haLes autonomies han recolzat en la reunió d'aquest dilluns la decisió que ja havia anunciat la ministra de Sanitat, Carolina Darias, i queLa previsió és que el decret que elimini l'obligatorietat es publiqui al Butlletí Oficial de l'Estat de dimecres i entri. El Consell Interterritorialutilitzar-laD'altra banda, l'executiu espanyol i les comunitats han acordat augmentar els aforaments en esdeveniments esportius fins al 85% en espais oberts i fins al 75% en tancats. Una mesura que, en el cas de Catalunya no té gaire efecte, ja que actualment no hi ha cap restricció d'aforament en aquesta comunitat autònoma.​​​​​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor