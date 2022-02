La Fiscalia arxivarà la investigació sobre els comptes de Joan Carles a Jersey

L'esborrany d'arxiu de les diligènciesrelatives a la presumptarecull que l'equip de fiscals, liderat pel responsable d'anticorrupció Alejandro Luzón,"que permetin dirigir retret penal" contra l'emèrit i que, per tant, ordena "".Així ho reflecteix un extracte de l'esborrany del decret d'arxiu que ha avançat aquest dilluns la Cadena COPE. Aquesta era una de les tres línies d'investigació obertes a la Fiscalia del Suprem sobre la fortuna de l'emèrit; les altres dues són les presumptesper l'adjudicació de l'i el suposat ús desufragades per un empresari mexicà. El Ministeri Públic indagava sobre la presumpta existència d'un compte bancari amba nom de l'excap d'Estat a l'illa de Jersey, un paradís fiscal."De 2004 a 2021,que permetiThe JRM 2004 TRUST amb S.M.D. D. Joan Carles de Borbó, ni en la seva, ni en la; en cap moment ell ha tingut la condició de beneficiari del trustals seus comptes", diu l'esborrany a les conclusions.Aquest document, que segons explica aquest mitjà radiofònic consta de 20 pàgines, encara ha de ser signat pel mateix Luzón, que dirigeix les investigacions després de la defunció de l'anterior tinent fiscal del Suprem Juan Ignacio Campos. Després de la seva rúbrica també haurà de ser firmat per la fiscal general de l'Estat (FGE), Dolores Delgado.A les conclusions de l'esborrany, s'indica que The JRM 2004 Trust es va constituir amb fons procedents de la liquidació de dos trusts: Tartessus i Hereu, fundats el 1995 i 1997 respectivament i "dels quals va ser beneficiari el llavors Rei d'Espanya" -cal recordar que fins a l'abdicació el 2014, Joan Carles I gaudia de la inviolabilitat recollida a la Constitució.Luzón afegeix que no existeix documentació de "suport disponible" sobre aquests dos trust i que "probablement mai es coneixerà amb total certesa l'origen dels fons amb què van ser creats".

