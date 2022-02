Ribera avala els parcs eòlics al mar pel tancament de les nuclears catalanes la pròxima dècada

La vicepresidenta quarta del govern espanyol i ministra de Transició Ecològica i Repte Demogràfic,"Hem de conciliar al màxim la protecció ambiental amb la importància de no desaprofitar l'oportunitat i perdre un tren tan important com aquest", ha valorat entrevistada per El Periódico.La ministra ha recordat queconsumida aprové en bona part de les centrals, que aviat, ja que lestenen previst de tancar la pròxima dècada. De fet, ha valorat: "Si podem tancar les nuclears més de pressa, millor".Ribera ha titllat d'"" que Catalunya basi l'abastament energètic del futur eni ha demanat "unamés" a la Generalitat. "Esperem que no se n'adoni massa tard", ha afegit.La ministra per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic ha apostat perperquè el sistema energètic no depengui dels combustibles fòssils als mercats internacionals. En l'entrevista a El Periódico, Ribera ha assegurat que la decisió de la Comissió Europea de classificar com a energies verdes les nuclears i el gas no altera l'"horitzó" que fixen la llei del clima i el pla nacional sobre energia i clima.

