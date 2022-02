VÍDEO. La celebració de Xavi al vestidor del Barça pic.twitter.com/WOmdkuFYCu — LaTdT (@LaTdT) February 6, 2022

Elha tornat a ser el Barça de les alegries. Els blaugrana han superat aquest diumenge a la tarda a l'per 4 a 2. Tot i l'expulsió deal minut 68 per una trepitjada amb els tacs, els dehan mantingut l'avantatge durant tot el partit.Lade la Lliga permet al FCB sumat tres punts i situar-seper sobre de l'Atlètic que s'ha situat cinquè amb 36, i entrar així en llocs de, un fet que no es donava des del passat mes d'agost.En acabar el partit hi ha hagut festa grossa al vestidor culer. L'entrenador,s'ha sumat a la festa i ha felicitat un per un tots els jugadors.

