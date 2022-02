Acudim a un incendi en una casa tapiada de Sant Andreu (Barcelona) i quan hi accedim detectem una plantació de marihuana. Havia estat ocupada pels veïns del costat fent un butró al mur que separava ambdós edificis. Detenim una persona i denunciem dues més pic.twitter.com/HuVxxbH5zF — Mossos (@mossos) February 6, 2022

Unen una casa de Sant Andreu deha descobert una. Segons els Mossos d'Esquadra, els veïns de l'immoble del costat havien fet un butró al mur per accedir a l'on havien instal·lat un sistema elèctric i aire condicionat per afavorir elL'incendi es va produir cap a les tres de la matinada de l'1 de febrer i va ser detectat per una patrulla. En accedir a la casa els agents van localitzar la plantació i elque separava els dos immobles.A la casa del costat hi van trobar tres persones, una d'elles va ser detinguda peri per frau elèctric i les altres dues van ser denunciades pels mateixos fets.

