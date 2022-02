Eviten una cursa il·legal amb una vintena de cotxes a Sant Celoni

Un dispositiu de Mossos d'Esquadra ha evitat unaaquest cap de setmana(Vallès Oriental). En total s'han identificat a 30 persones, 20 vehicles i s'han posat set denúncies perConcretament, tres han estat per infraccions als cotxes 'tunejats', tres més per falta d'ITV als vehicles i una última denúncia penal persegons han detallat els Mossos.Es tracta d'un dels freqüents controls que la policia catalana, amb l'ajuda de policies locals, duu a terme en les darreres setmanes per evitar concentracions de vehicles clandestines i curses il·legals endel Vallès Oriental, principalment en poblacions com Llinars, Montornès o les Franqueses del Vallès.

