La cruïlla de Borràs

Divendres al vespre, al teatre La Massa de Vilassar de Dalt, hi havia expectació. La presidenta del Parlament, Laura Borràs, havia estat convidada a les Birres per la República. Després d'una dura setmana en la qual les seves rabejades promeses de desobediència i d'astúcia jurídica van caure a plom acceptant la retirada de l'escó de Pau Juvillà ordenada per la JEC abans que es pronunciï el Tribunal Suprem, hi havia interès per saber què diria. L'entorn era molt propici: les Birres amb la presidenta del Parlament estaven coorganitzades pel Consell per la República i l'ANC locals i compartia taula amb altres dos coneguts dirigents de Junts, la seva mà dreta, el diputat Francesc de Dalmases, i Jordi Pesarrodona. Jugava a casa.



Però Borràs no se sentia, tot i els aplaudiments, amb ànims i va preferir no fer la intervenció prevista. Es va limitar a dir que ja donaria "les explicacions" quan toqués. La setmana passada no va acceptar preguntes de cap periodista i va fer només una compareixença institucional per anunciar una simbòlica aturada del Parlament dòcilment secundada per ERC i la CUP. A Vilassar va dir que la lleialtat a les seves idees estava "intacta". Avui al matí, la presidenta de la cambra s'explicarà als micròfons de Rac1 i respondrà preguntes de Jordi Basté. Sobre el que ha passat al Parlament, els límits de la desobediència, la necessitat de dir-se més veritats i la resposta política que s'hi pot donar n'he escrit aquest article.



A les xarxes, convertides en cambra d'eco de la presidenta del Parlament i dels seus seguidors més entusiastes, hi ha hagut aquest cap de setmana molts silencis a més del seu. Alguns diputats afins, com Dalmases, Joan Canadell, Aurora Madaula o Jaume Alonso Cuevillas han mostrat confiança en les explicacions de Borràs i donat a entendre que la CUP volia parar-li una trampa amb la delegació de vot de Juvillà per "enviar-la a la paperera del codi penal". La frase de Cuevillas evocava el "pas al costat" d'Artur Mas, a qui els anticapitalistes s'havien compromès a no investir en la campanya del 2015 pels casos de corrupció de CDC i van "enviar a la paperera de la història".



Els responsables de comunicació de Junts carregaven contra la CUP després del ple en la línia del rehabilitat Cuevillas. A l'advocat el van apartar de la mesa de la cambra a principi de la legislatura per haver criticat la confrontació "simbòlica" i defensat el camí que ara s'ha seguit i que ell ha traçat amb el seu recent dictamen. De fet, ell es va abstenir a la mesa que va acordar la delegació de vot de l'exiliat Lluís Puig.



Les mostres de suport públic a Borràs d'aquests dies han estat, com deia, escasses. Els silencis de Carles Puigdemont, Jordi Sànchez, Jordi Puigneró o fins i tot el seu bon amic Quim Torra han estat eloqüents. La pèrdua de l'escó d'aquest últim en aplicació d'una interlocutòria del Suprem va provocar severes crítiques de Borràs i altres dirigents de Junts a Roger Torrent, d'ERC, quan presidia el Parlament. Ella mateixa va denunciar que s'havia acceptat "un cop d'estat". Un altre exdirigent molt afí a Borràs, Josep Costa, no ha amagat en les darreres hores el seu enuig i fins i tot ha alertat de les conseqüències negatives del precedent de l'actuació amb Juvillà i ha demanat "lideratges diferents".



Borràs no ho té doncs fàcil, i en entorns de Junts ja donen fins i tot per amortitzat un dels seus lideratges més potents i populars entre les bases. Més encara tenint en compte que el TSJC instrueix una causa contra ella per irregularitats en la gestió a la Institució de les Lletres Catalanes que la pot inhabilitar en uns mesos. L'ara presidenta del Parlament no era la primera opció de molts dirigents del seu partit per ser candidata el 14-F i els noms per liderar la propera candidatura a la Generalitat —i també el partit— animen moltes sobretaules aquests dies.



Davant d'això, la presidenta de la cambra té, a banda del dret legítim a explicar la seva veritat, dos possibles camins a l'hora de mirar endavant. Pot optar per aprofundir en l'enfrontament intern a l'independentisme, amb retrets a la CUP per haver demanat la delegació de vot i a ERC per no assumir un suposat marc general de desobediència que ella mai ha concretat. Aquest discurs incidiria en l'actitud que ella i el seu entorn han abonat en els darrers temps per buscar una "clarificació" interna entre els "irredemptistes" que no admeten renúncies ni errors i els que s'han "rendit" i reculen a posicions autonomistes. Si és així, les seves paraules segur que seran aplaudides per un sector minoritari i molt mobilitzat del moviment i el partit tampoc les desautoritzarà, que aquí ningú regala res. El discurs estarà, ara sí, fortament llastrat per la realitat dels fets, i només valdrà per engreixar la nòmina d'independentistes emprenyats, donar recorregut al relat màgic i ajornar les solucions.



L'altra opció és, des de la legitimitat que encara té, assumir les contradiccions inherents a qualsevol moviment de masses i les limitacions de qui té en contra un estat que no afluixarà en la repressió, i buscar la unitat amb generositat i humilitat. Unitat per, des del respecte a l'altre, refer els ponts i facilitar respostes i estratègies conjuntes. És possible que fos rebut com una bona contribució de la presidenta. La pau la fan els falcons.



Ferran Casas i Manresa

subdirector de NacióDigital



