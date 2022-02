El Barça supera l'Atlètic i se situa en zona Champions

Elha tornat a ser el Barça de les alegries. Els blaugrana han superat aquesta tarda a l'per 4 a 2 i se situen en. Tot i l'expulsió deal minut 68 per una trepitjada amb els tacs, els dehan mantingut l'avantatge durant tot el partit.Tot i que els madrilenys s'han avançat amb un primer gol al minut 8 de Yannick Ferreira-Carrasco, l'equip del tècnic terrassenc no ha tardat a reaccionar i al minut 10ha empatat amb un golàs a l'esquadra dreta.Més tard, al minut 21 el Barça s'ha avançat amb el gol dedesprés d'un llançament amb el cap des del centre de l'àrea. Poc abans d'acabar la primera part,ha volgut deixar encaminat el matx amb un gol des del centre de l'àrea al minut 43.Ja a la segona part, Dani Alves ha marcat el quart dels blaugrana que ha rebut una forta celebració tant per part de l'equip tècnic com del públic assistent al, que ha registrat una entrada deL'Atlètic no ha pogut remuntar els quatre gols del Barça tot i que, al minut 58 ha retallat distàncies. Lade la Lliga permet al FCB sumart tres punts i situar-seper sobre de l'Atlètic que s'ha situat cinquè amb 36.

