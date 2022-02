El perill d'utilitzar els carregadors USB públics

Moltes vegades elsque trobem als aeroports o alguns bars ens poden salvar de quedar-nosen els. Però són segurs aquests endolls? Doncs no sempre, ja que en alguns casos els ports s'han pogutamb anterioritat per robar-nos les dades dels nostres dispositius.Els cables USB a banda de carregar també transporten informació i elsaprofiten això per instal·lar un petit dispositiu ambal port USB de manera que transfereix, directament la informació del mòbil.Un segon mètode, és instal·laral nostre telèfon a través de l'USB i així poder robar fotos, vídeos, interceptar les contrasenyes, leso escoltar el què parlem a través del micròfon, explica Helena Rifà directora del màster de ciberseguretat i privacitat de la UOC, a RAC1.Per evitar ser víctima d'aquestes recomana no endollar el telèfon en aquests ports USB públics, fer-ho amb el telèfono desactivar l'opció de transmetre dades per cable. Una altra manera portar directament lper connectar-lo al corrent.

