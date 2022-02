Missatge directe a Boris Johnson en una portada feta amb «Wordle»

La prensa británica nos lleva décadas de ventaja. pic.twitter.com/IFp19Zle4Y — Carlos Garfella (@CarlosGarfella) February 5, 2022

El recent creat però ja popular jocs'ha fet un forat a labritànica. El diari escocèsha publicat aquest diumenge una portada protagonitzada per la simulació d'una partida al joc on es poden veure les paraules "party, liards, shame, leave" que, en català, volen dir, es pregunta el rotatiu just al peu de la portada. I és que la simulació de Wordle envia un missatge enverinat al primer ministre britànic, que actualment està envoltat de polèmiques per les festes clandestines a Downing Street durant el confinament.Justament aquest dissabte una altra portada britànica feia referència també a aquesta temàtica insinuant que Boris Johnson hauria begut cervesa catalana durant aquestes festes que ara s'estan investigant.

