Sánchez vol impulsar una comissió independent d'investigació dels abusos a l'Església

El govern devol impulsar la creació d'unacomesos dins decatòlica, segons publica aquest diumenge el diari El País.La iniciativa, que el PSOE ja ha redactat, es registrarà aquesta setmana al Congrés i es votarà en les properes setmanes, i preveu encarregar al Defensor del Poble un informe sobre "les denuncies per abusos sexuals en l'àmbit de l'Església catòlica i el paper dels poders públics". La comissió inclouria experts, representants de les administracions públiques, associacions de víctimes i membres de la pròpia Església. L'informe, un cop enllestit, es debatria al Congrés.La proposta de la Moncloa arriba després que la pròpia Església descartés impulsar per iniciativa pròpia una investigació independent com la que han promogut altres països europeus. A mitjans de gener, i després d'una visita al Papa Francesc, el president de la Conferència Episcopal espanyola, el cardenalperquè, segons va dir, "i no cal "multiplicar ens".La comissió d'investigació que promou Sánchez arriba després que en els últims anys el diari El País hagi destapat quea Espanya amb total impunitat. Segons explica el rotatiu, el PSOE confia en comptar amb els vots necessaris per tirar endavant la iniciativa, que és diferent a la que ja van registrar al Congrés ERC, Bildu i Unides Podem, i que preveu una comissió d'investigació de la pròpia cambra.

