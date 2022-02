Puigdemont es retroba amb Foment al Parlament Europeu

El president de Junts, Carles Puigdemont, i el president de Foment, Josep Sánchez Llibre, es van trobar fa tres setmanes al Parlament Europeu. Segons detallaaquest diumenge, es tracta d'un encontre que pretenia reconduir les relacions entre l'organització empresarial i el líder independentista.Una normalització, expliquen, que passaria pel retorn de les empreses que van traslladar la seu fora de Catalunya la tardor del procés, així com una renúncia explícita a qualsevol decisió unilateral per part de l'independentisme. El diari esmentat detalla que el món econòmic pensa que s'ha de trobar una sortida a la situació judicial de l'expresident i que no pot pesar a sobre d'ell una amenaça de presó.No és la primera trobada entre empresaris i líders independentistes. La Vanguardia també parla d'un dinar l'estiu passat en què el president de la Generalitat, Pere Aragonès, va compartir taula amb membres de l'elit econòmica de la capital catalana. Entre els noms esmentats s'hi pot trobar Isidre Fainé, de la Fundació Banària La Caiva, Josep Maria Serra Farré, de Catalana Occidente, o Antoni Brufau, de Repsol. Una trobada en què els empresaris van demanar estabilitat i diàleg amb el govern espanyol.També Oriol Junqueras s'ha reunit amb la patronal, així com amb alguns dels empresaris de forma totalment individual. Un exemple que detalla La Vanguardia és la trobada amb el president del Cercle d'Economia, Javier Faus, el passat desembre. El secretari general de Junts, Jordi Sànchez, ha fet moviments similars, però en sectors propers a l'independentisme.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor