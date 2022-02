Rescaten de matinada i a -17ºC dos esquiadors de muntanya ferits al Pirineu

Imatges, d'aquest matí, de l'evacuació amb helicòpter #bomberscat #GRAE del ferit que ha passat la nit en el punt calent que s'ha muntat al lloc on hi havia l'accidentat. pic.twitter.com/TweBXiztod — Bombers (@bomberscat) February 6, 2022

i sota unesel que s’ha produït aquesta matinada per assistir dos esquiadors de muntanya ferits a laal Pallars Jussà. Un grup de sisvan avisar ahir dissabte a la tarda, a les 19:10 hores, que dos dels companys que anaven amb el grup estaven. Segons havien informat, havien patit unai estaven prop de l’, que està a uns 2.540 metres d’alçada, al terme municipal deElsva muntar un dispositiu de rescat format per efectius del Grup d’Actuacions Especials (GRAE) de la unitat de la Seu d’Urgell amb el metge del(SEM), de la Pobla de Segur i dels. Van iniciar l’aproximació a peu fins als ferits, arribant-hi al voltant de les 02:20 hores de la matinada quan van fer-los unaUn dels esquiadors presentava, per les característiques de les lesions, un, amb. Donada la situació es va demanar la col·laboració de l’helicòpter delsper a realitzar l’evacuació immediata del ferit cap a l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida.Paral·lelament, es va establir unal lloc on es trobaven per passar-hi la nit amb l’altre ferit, que tenia afectat el turmell. Cal tenir en compte que a la zona aquesta nit s'han assolit temperatures de segons les dades de l’estació meteorològica de l’estany de Saburó recollides pel web Meteopirineus.com . En tot moment, el ferit lleu va estar acompanyat per dos membres del GRAE i dos companys més de l’esquiador. Les altres persones que formaven part del grup es van desplaçar, junt amb la resta d’efectius de Bombers, cap al, on han fet nit.A primera hora d’aquest matí, s’ha desplaçat undels Bombers de la Generalitat amb un equip GRAE amb metge SEM fins al punt on hi havia el ferit, el qual ha estat evacuat fins a l’heliport de la Pobla de Segur, on l’esperava l’ambulància que l’ha traslladat a l’de Tremp. Posteriorment, el mateix helicòpter ha evacuat a la resta de persones que hi havia al refugi.

