Barcelona serà candidata a ser una de les 100 ciutats europees intel·ligents i climàticament neutres el 2030

serà candidata a ser una de les, després que l'Ajuntament hagi presentat formalment la seva voluntat d'aspirar-hi. Aquest 31 de gener s'acabava el termini fixat perquè les ciutats europees es presentessin a la proposta de la Comissió Europea, a través de la Missió de Ciutats.L'objectiu és seleccionar 100 ciutats intel·ligents i climàticament neutres per al 2030, per tal d’assegurar-se que aquestes localitats actuen com aDes del consistori destaquen polítiques com l'adaptació a l'Agenda 2030 com a referents perquè la candidatura arribi a bon port.La Missió de Ciutats treballarà amb les ciutats seleccionades per què puguin accelerar les sevesPer això, les ciutats seleccionades rebran de la Comissió Europea assessorament i assistència personalitzada, es desbloquejarà finançament addicional, rebran suport a través d'una xarxa de coordinació nacional, oportunitats de treball en xarxa, aprenentatge i intercanvi d'experiències entre ciutats i finançament perquè les ciutats formi part de grans accions d'innovació, projectes pilot i demostracions.La Missió de Ciutats vol implicar autoritats locals, ciutadans, empreses, inversors i autoritats regionals i nacionals en l’objectiu de la transició energètica, i per fer-ho, la es concentrarà en donar suport a diferents sectors perquè treballin junts en àmbits intel•ligents, digitals i altres tipus de solucions per ajudar a aconseguir la neutralitat climàtica.Els sectors que es consideren clau i prioritaris per la Missió de Ciutats de la Comissió Europea són els de l’energia, el transport, la gestió de residus, els processos industrials i ús del producte i agricultura, silvicultura i altres usos del sòl. La convocatòria fomenta especialment la participació de les grans ciutats, amb una alta ambició de neutralitat climàtica, que promouen la diversitat i la inclusió dels ciutadans i altres parts interessades.A més d'aquests elements, hi ha una voluntat per part de Barcelona que totes les mesures necessàries per assolir aquest objectiu s'han de poder implementar de manera que generin prosperitat per a tothom. En aquest sentit, es busca que la creació de riquesa, que, des del sector públic, ha d'haver una capacitat per garantir que serà compartida per tots, i redistribuïda als qui més pateixen i poden tenir més dificultats per participar en la implementació de mesures relacionades amb la sostenibilitat. En resum, les polítiques de Clima desplegades per l'Ajuntament estan vinculades amb l'Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor