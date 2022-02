Elisabet II, 70 anys al tron

Jubileus tacats pels escàndols

Com ja és tradició en la història de la monarca,Ja va passar als 25 anys, als 40, als 50 i als 60, i enguany la història es repeteix. El diari britànic The Sun ha recuperat en un reportatge les escenes que han marcat cadascun dels seus jubileus.La celebració dels 25 anys al tron va estar protagonitzada per la seva germana Margarita, qui havia anunciat la separació l'any anterior i es va convertir en el primer divorci reial d'alt nivell.El primer Annus Horribilis de la monarca va coincidir amb els 40 anys al tron. El príncep Andreu i l'escàndol sobre la seva exesposa Sarah Ferguson, la separació de la princesa Ana i l'incendi del Castell de Windsor van marcar l'any.50 anys al tron, però poca sort. La seva mare, la reina mare, i la seva germana van morir en setmanes de diferència i, a més, el príncep Enric va protagonitzar un escàndol per una suposada addicció a l'alcohol i el cànnabis.De nou, el príncep Enric va ser el protagonista de la celebració dels 60 anys al tron amb fotografies despullat a Las Vegas. El duc d'Edimburg no va poder acompanyar la monarca durant la celebració per una infecció.El primer any sencer sense el seu marit i polèmica amb el seu fill Andreu per afirmacions sobre abusos sexuals. El príncep Enric està a punt de publicar una autobiografia sobre el Megxit i el parlament britànic es veu afectat per les festes clandestines de Boris Johnson durant el confinament.