Duplicats de targetes o «SIM swapping»: així et roben dades i diners

Els ciberdelinqüents exploren tots els recursos per poder robar les dades de les seves víctimes i l'últimainvolucra també algunes. I és que segons l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, les companyies tenen una part de responsabilitat en l'augment delPer poder aplicar aquesta tècnica fraudulenta, els delinqüents necessiten l'ajuda de les operadores mòbils. S'hi adrecen per demanar unde la víctima al·legant un canvi de mòbil o de targeta, raons habituals que no generen sospita. El lladre, però, abans ha hagut d'aconseguirde la víctima per suplantar-la, sovint amb un engany.Un cop l'operadora ha lliurat la còpia de la targeta SIM, el lladre té accès ai altreson hi poden haver, així comi, per tant, ja poden començar amb els robatoris, de diners o de dades personals privades.

