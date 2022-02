Els Mossos reorganitzen la seva estructura per donar més pes a la unitat d'Igualtat

Amb aquest salt d’escala, l’òrgan dedicat a impulsar les polítiques d’igualtat de gènere dins del cos s’equiparà a les tres àrees ja existents: Relacions Institucionals i Atenció Ciutadana, Cooperació Internacional, i Mediació, Negociació i Responsabilitat Social Corporativa.Els Mossos apuntalaran aquest ascens de rang jeràrquic amb una, en una aposta per refermar la perspectiva de gènere al cos. Un dels principals objectius de la unitat d’Igualtat i Equitat, creada al 2019, és cooperar en l’elaboració delLa nova àrea mantindrà la seva missió d’aplicar laen tots els àmbits organitzatius del cos, tot impulsant lesa la Direcció General de la Policia. En l’àmbit del, per raó de sexe, de l’orientació sexual o identitat de gènere, l’àrea d’Igualtat i Equitat és l’encarregada de rebre i gestionar les sol·licituds d’activació i de fer l’acompanyament a les persones afectades.Així mateix, la unitat participa en l’elaboració delentre dones i homes dins del cos i supervisa la seva posterior implementació, seguiment i avaluació. També imparteix formació en perspectiva de gènere als diferents cursos de formació bàsica i de promoció.L’escalada jeràrquica de la unitat d’Igualtat i Equitat dels Mossos és una de les propostes del Departament d’Interior i de la Direcció General de la Policia per reflectir un compromís institucional envers les polítiques de gènere.En aquest apartat, destaca també la creació el març del 2020 de la Comissió per a la Igualtat de Gènere, amb l’objectiu d’impulsar i orientar la política en matèria de gènere de la Direcció General de la Policia des d’una perspectiva interseccional.

