Mor el nen de cinc anys atrapat en un pou de 32 metres al Marroc

AL HAMDOULIALLAH ILS ONT SORTI RAYAN ♥️🙏🏻 L’AMBULANCE L’EMMÈNE À L’HÔPITAL ♥️🙏🏻 الف حمد و شكر لله #Rayan pic.twitter.com/QM02ZMeakD — ص (@sabrrbnf) February 5, 2022

El menor atrapat en unal. Aquest dissabte al vespre els equips d'emergència del país africà han aconseguit rescatar en Rayan, elque va caure en un pou defa cinc dies un poble de la província de Chefchaouen, al nord del país. No obstant això, poc després de conèixer la notícia del seu rescat, s'ha fet oficial la sevaDiversos socorrites han entrat el pou per intentar arribar al menor. Finalment, després d'una feina ingent han aconseguit treure'l aquest dissabte al vespre. El menor ha estat traslladat ena un hospital però durant el trasllatEl portaveu del comitè de vigilància i seguiment del rescat, ha explicat que el més complicat ha estathoritzontal. En aquesta última fase les operacions s'han fet a mà i amb gran prudència per a evitar les esllavissades.Les autoritats van mobilitzat diversesde protecció civil, així com funcionaris locals i membres de la Gendarmeria Reial. També van poder aconseguir enviar a l'infant

