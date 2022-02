Nou morts en quatre allaus en 24 hores a l'oest d'Àustria

Un total deregistradeshan deixata l'oest d'Àustria, a la regió del Tirol i Alps suïssos, segons han informat fonts oficials. Un recompte que, tal com han assenyalat, és. A més, hi ha una altraAquest divendres a Spiss, a prop de lla frontera amb Suïssa, van perdre la vida, quatre ciutadans suecs i la guia que duien. Esquiaven per unai unaels va absorbir. Una de les persones de l'expedició, de 42 anys, va quedar mig enterrada i va poder donar la veu d'alarma i es va salvar.Aquest dissabte, s'ha conegut laque també es va produir divendres, a la muntanya Knoedelkopf, a la província de Vorarlberg, a prop de la frontera amb el país helvètic. Els seus companys van aconseguir treure'l de sota la neu i van, però finalment va morir. A més, va haver-hi, de 60 i 61 anys, per lapoc després de la mitjanit a Wildschoenau, també al Tirol.Una altra personaaquest dissabte a Schmirn, al Tirol, i hi ha una altra desapareguda. Aquesta regió i els Alps suïssos estan enen una escala de cinc pel

