Un remei «lluminós» per gaudir d'un àpat segur sense mascareta

La, tot i que deixarà de ser obligatòria a l'espai públic a partir del 10 de febrer , seguirà sentcom ara, en locals de restauració. Mentre no es consumeix, la recomanació es mantenir-la posada, cosa que, amb els pas dels minuts, i sobretot d'un, no es compleix. Una cadena japonesa, Hoshino Resorts, ha trobat la solució i ha ideat un mecanisme perquèEs tracta d'una, tal com l'han batejat, i que és una extensió de la làmpada que cobreix fins al tors (una mica més d'un metre) i que, a la vegada, permet menjar sense molèstia, ja que el diàmetre (75 centímetres) es prou ample per poder. A més, la mascareta pot anar fora només asseure's a taula.Així, latant com l'horari de l'establiment ho permeti i. Una iniciativa que la firma troba que encaixa en la "nova normalitat" de la. Es va posar en funcionament el passat mes d'octubre en una sala, que han posat el nom de menjador llanterna, a l'hotel que la companyia té a Tokio.​​​​​​​​​

