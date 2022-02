Primeres gotes pràcticament un mes després

La vigília del dia de Reis va haver-hi, més o menys generalitzades, que van entrar de matinada per Lleida i Tarragona i es van estendre fins al migdia per la resta del país. Va ser l'última vegada amb, doncs, aquest dissabte al migdia s'ha tornat a veure ploure, tot i que ho ha fetS'ha identificat ali ali a l, però a la primera àrea no ha passat dels dos litres per metre quadrat i a la Vall d'Aran, el registre més alt han estat quatre. Unai que trenca, d'una forma lleu, aquestai que està força estesa.Una manca de pluges que s'està veient a les, on han caigut peri ja estan al 56% de la seva capacitat, fins i tot algunes del 40%, quan fa un any eren del 85%. Per tot plegat, el cap del departament de gestió de recursos hídrics de l', Enrique Velasco, ho ha qualificat deEntre les zones on més preocupa aquest descens hi ha la comarca de l'Alt Empordà,per sota de la meitat de la seva capacitat total (41%), la franja que va de la costa de, i també una petita part de. A la conca del Segre estan tambéen aquestes dates per l'escassetat de pluges durant l'hivern.de la seva capacitat, i Oliana al 55,46%.Lava ser el 2008 i va durar més de tres anys. "Anteriorment, no teníem full de ruta i anàvem amb decrets legislatius", ha recordat Velasco, "costava d'implementar, però ara, per contra, tothom coneix el". Per això, creu, que és més fàcil "posar-se d'acord" i perfilar encara més els mecanismes de cara a les pròximes sequeres.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor