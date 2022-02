El iot de Jeff Bezos obliga a desmuntar un pont icònic a Rotterdam

El propietari d'Amazon,no en té mai prou. Actualment està esperant que l'empresa Oceano acabi de construir el seuEs tracta d'un vaixell de 127 metres d'eslora (la llargada) que s'ha convertit en un problema logístic per als reponsables del projecte.El tamany del iot, un cop acabat,un dels més icònics delsEs tracta de l'única ruta que pot seguir el vaixell per arribar al mar, així que sí o sí ha de circular per aquesta zona. Les autoritats del país han acceptati serà Bezos qui en pagarà totes les despeses.El responsable municipal del pont De Hef, Marcel Walravens, ha reconegut que no és possible construir l'embarcació en dues parts i explica que desmuntant la part central del pont serà suficient perquè pugui passar bé el iot. Més enllà de les crítiques que rep la decisió per part de la societat, que consideren el pont una de les icones de la ciutat,El pont De Hef es va construir eli el president de la Societat Històrica de Rotterdam, Ton Wesselink, ha lamentat la decisió de les autoritats: "No tenim gaires edificis històrics a Rotterdam. Molts monuments es van perdre durant la guerra i aquest pont ens agrada molt". Wesselink també ha recordat que el pont es va restaurar fa uns anys, moment en què es va prometre no tocar-lo i

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor