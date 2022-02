Sanció de 25.000 euros a una cadena de benzineres per obligar a dur samarretes amb un eslògan als pits

El jutjat social número 32 de Barcelona ha desestimat la petició de lacontra la sanció deque li va imposar el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per la denúncia de CCOO d'Indústria, que obligava a les treballadores de l'empresa a dur una, de color violeta i que tenia un eslògan (Evologic. Pregunta'm pel carburant més avançat del mercat)Es tracta d'una multa per un cas dei que, tal com ha qualificat el sindicat, és unade les empleades. A l'abril de 2019 vaa la plantilla aquestai que suposava que "els" i això, va motivar les queixes de les treballadores.Davant la inacció de la companyia, el sindicat va interposar laper incomplir l’article 42 del conveni col·lectiu, que recull que "els canvis de l’uniforme s’han de consensuar amb la representació legal dels treballadors i les treballadores" i es va traduir en aquests 25.000 eurosde l’article 8.2 de la Llei sobre infraccions i sancions en l'ordre social per "discriminació indirecta per raó de sexe".En la resolució, la magistrada ha destacat que tot plegat "neix del fet que no s'ha tingut en comptea l'hora de decidir on col·locar" el lema publicitari i ha titllat de "tracte desigual" i ho ha comparat amb la següent situació: "Una samarreta que vesteix un home amb una llegenda al torsperò que quan el porta una dona, a la mateixa altura".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor